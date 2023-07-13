CNN: секретная служба не смогла установить, кому принадлежал кокаин в Белом доме

По итогам проверки предположили, что наркотики принадлежали одному из туристов, которые регулярно посещают Белый дом с экскурсиями

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Секретная служба США завершила расследование дела об обнаруженном в Белом доме кокаине, однако не смогла установить, чей он. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с результатами расследования.

Сотрудники службы изучили записи камер видеонаблюдения, а также записи о посетителях, однако не смогли определить время появления кокаина и кто его оставил. В Секретной службе по итогам проверки полагают, что наркотики принадлежали одному из туристов, которые регулярно посещают Белый дом с экскурсиями. В день таких посетителей могут быть сотни.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не сомневается, что кокаин принадлежал действующему президенту Джо Байдену или его сыну Хантеру.

По данным американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен 2 июля в Западном крыле Белого дома в шкафу проходного помещения, в котором сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. В Западном крыле расположен Овальный кабинет президента. Там же находятся кабинеты ряда ближайших помощников и советников главы государства. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила ранее, что Байден в курсе случившегося. Она выразила уверенность, что компетентные органы США разберутся в произошедшем. Пресс-секретарь подчеркнула, что аппарат администрации президента не ведет собственного расследования обстоятельств инцидента.