Орбан заявил, что приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны

По словам венгерского премьер-министра, "украинцы агрессивны" и постоянно что-то требуют для себя

БУДАПЕШТ, 14 июля. /ТАСС/. Приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны, поэтому лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе поступили правильно, воздержавшись от такого шага. Об этом заявил в пятницу в программе радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну", - сказал глава венгерского правительства. В то же время он посетовал, что в западных государствах по-прежнему преобладают воинственные настроения в пользу продолжения украинского конфликта.

"Жители Запада хотят войны" на Украине, отметил Орбан, добавив, что "украинцы агрессивны" и постоянно что-то требуют для себя. В связи с этим премьер-министр предположил, что конфликт в соседней стране будет продолжаться еще долго и венгерское правительство должно быть к этому готово.