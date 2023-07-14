Керри отказался называть Си Цзиньпина "диктатором" в преддверии визита в КНР

По словам экс-госсекретаря США, пускаться в рассуждения о том, как можно назвать председателя Китая, не будет "полезно"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель американского президента по вопросам климата, экс-госсекретарь США Джон Керри отказался называть председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором" вслед за американским лидером Джо Байденом.

"Нет никаких сомнений в том, что председатель Си определяет направление и политику. <...> У него, как у лидера Китая, огромная власть. Это абсолютно так, и все это понимают", - сказал Керри в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

При этом экс-госсекретарь отметил, что пускаться в рассуждения о том, как можно назвать Си Цзиньпина, не будет "полезно". В ответ на уточняющий вопрос конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, следовало ли бы президенту США "использовать другое слово", Керри сказал, что не нужно говорить о "ярлыках, именах и прочем". "У президента Байдена на самом деле очень хорошие отношения с председателем Си. Председатель Си, как я думаю, в свою очередь, чтит те отношения, которые сложились у него с президентом Байденом", - добавил спецпосланник президента.

Керри посетит Китай 16-19 июля. Госдепартамент сообщал, что спецпосланник американского лидера проведет встречи с китайскими должностными лицами. В американском внешнеполитическом ведомстве уверены, что Керри настроен на "взаимодействие с КНР при преодолении климатического кризиса".

Президент США Джо Байден в июне на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии во вторник назвал Си Цзиньпина "диктатором". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США.