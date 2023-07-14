14 июля, 11:53
Военная операция на Украине

Пограничники с Украины прошли в Испании первый кинологический курс по поиску взрывчатки

Правоохранительные органы Испании сообщили, что курс был запланирован Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Первые украинские пограничники и таможенники завершили прохождение кинологического курса Гражданской гвардии Испании. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе стражей порядка королевства.

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"В течение пяти месяцев сотрудники кинологической службы гражданской гвардии обучали восемь украинских пограничников и таможенников работе с полицейскими собаками для обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", - отметили правоохранительные органы Испании.

По их информации, этот курс был запланирован Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая запросила обучение украинского персонала в 2021 году. Цель заключалась в обучении персонала из его государств - членов борьбе с незаконным оборотом оружия. 

Теги:
УкраинаИспанияВоенная операция на Украине
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