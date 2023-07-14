Кличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

При этом, по словам мэра Киева, пока об этом рано говорить

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов баллотироваться на пост президента Украины, но пока об этом рано говорить.

"Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все", - сказал Кличко в интервью украинскому изданию "Левый берег" в ответ на вопрос, хочет ли он быть президентом Украины. "Будут президентские выборы - будем об этом говорить", - подчеркнул мэр Киева.

По словам Кличко, говорить о президентских выборах на Украине можно будет только после окончания боевых действий в стране. Он также уточнил, что анонсировать в настоящее время планы снова занять пост мэра "будет большой глупостью".

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня в интервью Би-би-си заявил, что президентские выборы на Украине могут пройти только после завершения боевых действий. В настоящее время на Украине действует военное положение, в период которого, по закону, выборы в стране проводить нельзя.