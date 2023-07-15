AFP: суд не разрешил акцию против полицейского насилия в Париже

Она должна была пройти во второй половине дня на площади Республики, уточнило агентство

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Административный суд Парижа в субботу оставил в силе ранее вынесенный столичной префектурой полиции запрет на проведение демонстрации против полицейского насилия. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в полиции и адвоката организаторов.

Планировалось, что манифестация пройдет во второй половине дня 15 июля на площади Республики в северо-восточной части центра Парижа, уточнило агентство.

По словам адвоката Люси Симон, выступающей от имени организатора, "Национального координационного совета против полицейского насилия", его члены выразили непонимание в связи с этим решением и посчитали его нарушением их права на выражение мнений. В этот совет, в частности, входят левые партии "Неподчинившаяся Франция", "Европа - экология - "зеленые" (EELV), а также ведущий французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

О запрете демонстрации в среду заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. По его словам, "любая акция протеста, непосредственно связанная с беспорядками, должна быть запрещена до субботы включительно и перенесена на другие даты".

До этого около 2 тыс. человек вышли 8 июля на аналогичную манифестацию, организованную на площади Республики по призыву Ассы Траоре, сестры Адамы Траоре - 24-летнего темнокожего мужчины, погибшего после задержания жандармами в 2016 году. Перед началом акции префектура также опубликовала запрет на проведение манифестации.

Торжества по случаю Национального праздника 14 июля во Франции в этом году прошли при беспрецедентных мерах безопасности. К охране порядка было привлечено в общей сложности 130 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, для пресечения возможных волнений были мобилизованы части спецназначения, бронегруппа национальной жандармерии, а также вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Усиленные меры безопасности действовали в течение пятницы и последующей ночи. Они были обусловлены желанием не допустить повторения волны беспорядков, которая началась 27 июня после гибели 17-летнего водителя алжирского происхождения. Он был застрелен после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер.