При ударе по больнице в Омдурмане погибли четыре человека

Еще несколько пострадали, сообщил телеканал Al Arabiya

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Больница в городе Омдурман, примыкающем к Хартуму, подверглась обстрелу. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их сведениям, удары по медицинскому учреждению были нанесены при помощи беспилотников. Согласно источникам, жертвами атаки стали по меньшей мере четверо мирных жителей, еще несколько человек пострадали.

Как отмечает телеканал, ранее в субботу в центре Омдурмана, а также в Хартуме вновь произошли столкновения между суданской армией и силами быстрого реагирования.