15 июля, 14:51
Столкновения в Судане

При ударе по больнице в Омдурмане погибли четыре человека

Еще несколько пострадали, сообщил телеканал Al Arabiya

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Больница в городе Омдурман, примыкающем к Хартуму, подверглась обстрелу. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

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По их сведениям, удары по медицинскому учреждению были нанесены при помощи беспилотников. Согласно источникам, жертвами атаки стали по меньшей мере четверо мирных жителей, еще несколько человек пострадали.

Как отмечает телеканал, ранее в субботу в центре Омдурмана, а также в Хартуме вновь произошли столкновения между суданской армией и силами быстрого реагирования. 

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