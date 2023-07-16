Байден во втором квартале собрал $72 млн пожертвований на предвыборную борьбу

По информации газеты The Hill, действующий президент США стал наиболее успешным участником предвыборной гонки по объемам средств, накопленных за отчетный период

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, добивающийся переизбрания, собрал во втором квартале около $72 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании. Об этом сообщила в субботу газета The Hill.

По ее данным, Байден стал наиболее успешным участником предвыборной гонки в США по объемам средств, накопленных за отчетный период. Избирательный штаб демократа, согласно последним оценкам, располагает суммарно $77 млн.

Предыдущий американский лидер Дональд Трамп, который вновь пытается занять пост президента, собрал во втором квартале на проведение кампании $35 млн, в первом - примерно $18 млн. В конце марта республиканец получил $4 млн пожертвований примерно в течение суток в свете предъявления ему обвинений по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, который, как и Трамп, претендует на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в следующем году, во втором квартале собрал $20 млн пожертвований.

Демократ Роберт Кеннеди - младший, вступивший ранее в предвыборную гонку, располагает $6,3 млн на политическую борьбу. По данным газеты Politico, часть средств ему предоставили политические доноры, которые обычно поддерживают на выборах кандидатов от республиканцев. Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и экс-постпред США при ООН Никки Хейли, которые являются соперниками Трампа и Десантиса в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, собрали за отчетный период $6,1 млн и $7,3 млн пожертвований соответственно.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден 25 апреля сообщил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло.