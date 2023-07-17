17 июля, 07:56
Военная операция на Украине

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Первое сообщение о тревоге поступило в 10:06 мск из Черниговской области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Первое сообщение о тревоге поступило в 10:06 мск из Черниговской области. Затем сирены включили в украинской столице. Постепенно тревога распространилась на остальные области - Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую и Харьковскую.

Ранее в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины уже объявлялась тревога, она длилась около 40 минут. 

Теги:
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