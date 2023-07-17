17 июля, 20:01
Военная операция на Украине

Замгенсека ООН заявила о сохранении угрозы инцидентов на ЗАЭС

Розмари Дикарло отметила, что в последние несколько дней эксперты МАГАТЭ слышали череду взрывов на некотором удалении от станции

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Угроза потенциальных инцидентов на Запорожской АЭС все еще сохраняется, заявила в понедельник заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

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"В последние несколько дней эксперты МАГАТЭ слышали череду взрывов на некотором удалении от ЗАЭС. Это явное напоминание о потенциальных рисках ядерной безопасности, которые угрожают объекту в ходе военного конфликта", - сказала она в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов. 

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