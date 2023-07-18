Экс-глава Гагаузии отказалась стать послом в Турции, чтобы продолжить карьеру в Молдавии

Ирина Влах заявила, что правящая партия заинтересована, чтобы ее не было в стране

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Покидающая свой пост глава Гагаузской автономии Ирина Влах заявила в понедельник, что продолжит свою политическую деятельность в Молдавии, ради чего отказалась от предложения правящей Партии действия и солидарности возглавить посольство республики в Турции.

"Я очень активна. И правящая партия очень заинтересована, чтобы меня не было в стране. Мне было предложено, чтобы я представляла нашу страну в дружеской Турецкой Республике. Это было бы для меня лестно, если бы я не знала подноготную этого предложения. Вопрос не в том, что кто-то хочет, чтобы я использовала свой опыт, знания и связи в Турецкой Республике, а в том, чтобы меня не было в Республике Молдова. Поэтому я сказала, что больше пользы я принесу, находясь в стране", - заявила Влах в интервью гагаузскому телеканал GRT. Она пообещала в сентябре официально заявить о выборе своей дальнейшей политической деятельности.

Влах подвергла критике действия правящей партии, которая "доводит страну до нищеты, раздробила молдавское общество на чужих и своих". Она считает, что оппозиционные партии должны объединить усилия, чтобы добиться отставки власти и проведения досрочных выборов.

В среду, 19 июля, в административном центре автономии Комрате состоится инаугурация новоизбранного главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она баллотировалась от оппозиционной Партии "Шор", которая 19 июня по запросу правительства была признана Конституционным судом Молдавии вне закона. Спустя два дня после избрания Гуцул в ЦИК Гагаузии пришли с обысками сотрудники молдавской полиции чтобы изъять документы. Им помешали депутаты Народного собрания (парламента) Гагаузии, гражданские активисты и жители Комрата, которые организовали митинг в поддержку ЦИК. После чего они созвали экстренное заседание Народного собрания, на котором признали законность избрания Гуцул главой региона.