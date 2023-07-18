Военный бюджет Британии в 2024 году впервые в истории превысит £50 млрд

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отметил, что это более чем 10-процентное увеличение оборонного бюджета в номинальном выражении

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Военный бюджет Великобритании на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд ($65 млрд по текущему курсу). Об этом во вторник сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

"По окончании холодной войны все партии на протяжении трех десятилетий продолжали получать "мирные дивиденды", но нынешний премьер-министр [Риши Сунак] обратил вспять эту тенденцию и выделил Минобороны дополнительно £24 млрд ($31 млрд - прим. ТАСС) на четыре года. На фоне войны на Украине он и министр финансов [Джереми Хант] пошли еще дальше. В следующем году мы потратим более £50 млрд на оборону впервые в нашей истории. Речь идет об увеличении [оборонных] вложений примерно на £12 млрд ($16 млрд - прим. ТАСС) в год с тех пор, как я занял [пост министра обороны] в 2019 году", - отметил Уоллес по случаю публикации обновленного плана развития королевских ВС.

"Это более чем 10-процентное увеличение [оборонного бюджета] в номинальном выражении. При этом нынешнее правительство хочет повысить расходы [на оборону] еще сильнее и довести их до 2,5% от ВВП по мере улучшения нашего фискального положения и роста нашей экономики", - добавил министр.

12 марта канцелярия Сунака сообщила, что правительство Великобритании увеличит расходы на оборону на £5 млрд ($6,5 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. В заявлении уточнялось, что £3 млрд ($3,9 млрд) будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

В канцелярии Сунака ранее подчеркнули, что в долгосрочной перспективе Великобритания хочет довести свои военные расходы до 2,5% ВВП (в настоящее время - чуть более 2%). Там указали, что после 2025 года оборонный бюджет будет пересмотрен в сторону дальнейшего увеличения при наличии возможностей. В настоящее время британский военный бюджет составляет £48,6 млрд ($63,4 млрд) в год.