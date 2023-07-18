18 июля, 16:11
Военная операция на Украине

В Госдепе выразили уверенность, что КНР не оказывает военную помощь России в связи с СВО

При этом помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отверг данные о якобы имеющих место поставках материалов военного назначения и стрелкового оружия из Китая в Россию

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американская администрация уверена в том, что Китай не оказывает военную помощь России, так как она проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Наша оценка заключается в том, что они не предоставляли летальную поддержку Вооруженным силам России. И мы их предостерегали от этого", - сказал сотрудник американского внешнеполитического ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США вопрос, оказывает ли КНР помощь России. При этом Критенбринк отверг данные о якобы имеющих место поставках материалов военного назначения и стрелкового оружия из Китая в Россию, приводившиеся в американской печати. "Мы уверены в наших оценках", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Вашингтон выражал и выражает Пекину "глубокую обеспокоенность по поводу ряда сфер", в которых Китай оказал России поддержку после начала СВО. США в некоторых случаях такого рода в том числе применяли санкции в отношении КНР, напомнил Критенбринк. "И мы продолжаем предупреждать их, чтобы они не предоставляли летальную помощь России", - сказал помощник госсекретаря. 

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