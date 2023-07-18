18 июля, 16:19,
обновлено 18 июля, 16:26

Саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине

REUTERS/ Johanna Geron
Председатель Европейского совета Шарль Мишель
© REUTERS/ Johanna Geron

Председатель Европейского совета Шарль Мишель при этом отметил, что "ЕС неизменно выступает в защиту интересов Украины"

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Двухдневный саммит глав государств и правительств ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине. Это признал на итоговой пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Я не могу сообщить об успехе по итоговому заявлению. Но этот саммит стал огромным успехом, 60 государств смогли договориться по всем пунктам итогового заявления, и лишь одна страна отказалась утвердить один параграф, - сказал Мишель. - Но ЕС неизменно выступает в защиту интересов Украины на всех саммитах без исключения и будет продолжать это делать". 

Теги:
УкраинаМишель, Шарль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация