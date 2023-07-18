Саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине

Председатель Европейского совета Шарль Мишель при этом отметил, что "ЕС неизменно выступает в защиту интересов Украины"

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Двухдневный саммит глав государств и правительств ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине. Это признал на итоговой пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я не могу сообщить об успехе по итоговому заявлению. Но этот саммит стал огромным успехом, 60 государств смогли договориться по всем пунктам итогового заявления, и лишь одна страна отказалась утвердить один параграф, - сказал Мишель. - Но ЕС неизменно выступает в защиту интересов Украины на всех саммитах без исключения и будет продолжать это делать".