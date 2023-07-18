Пентагон подтвердил, что военнослужащий США самовольно перешел из Южной Кореи в КНДР

По данным Reuters, ранее планировалось, что военнослужащего доставят из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Соответствующее заявление распространил во вторник официальный представитель командования контингента американских войск в Южной Корее (USFK) полковник Айзек Тейлор.

"Военнослужащий США во время ознакомительного тура в Объединенной зоне безопасности самовольно и без разрешения перешел через демаркационную линию в КНДР. Мы считаем, что он сейчас находится под стражей в КНДР, и взаимодействуем с нашими партнерами в Корейской народной армии для разрешения этого инцидента", - отмечается в документе.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ранее планировалось, что американского военнослужащего доставят из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания. По каким причинам, не уточняется. По сведениям американской телекомпании CBS, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге.

Как сообщило ранее Командование контингента ООН в Республике Корея, в котором главную роль играют американские военные, гражданин США был задержан северокорейской стороной после пересечения демаркационной линии.