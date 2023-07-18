Глава МИД Ирана назвал крепкими отношения с Россией

Хосейн Амир Абдоллахиян и его российский коллега Сергей Лавров провели телефонный разговор

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с его российским коллегой Сергеем Лавровым назвал отношения Тегерана и Москвы крепкими. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики.

"Глава МИД нашей страны назвал отношения Ирана и России крепкими", - следует из заявления, текст которого опубликован в официальном Telegram-канале МИД Ирана. Абдоллахиян призвал "не делать ничего, что могло бы нанести ущерб глубоким отношениям между двумя странами".

В беседе с Лавровым он "выразил удивление положениями пункта о трех иранских островах в Персидском заливе", который содержится в совместном заявлении России и стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В этой связи Абдоллахиян "подчеркнул историческую принадлежность" островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса Ирану.

12 июля агентство Tasnim сообщило, что МИД исламской республики выразил протест послу России в Тегеране Алексею Дедову в связи c тем, что в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств РФ и стран ССАГПЗ говорилось о принадлежности трех островов в Персидском заливе. Согласно утверждению агентства, представитель МИД Ирана призвал к корректировке позиции РФ по этому вопросу.

В Москве 11 июля прошел шестой раунд переговоров на уровне глав МИД в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ. По его итогам стороны приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы. В заявлении секретариата организации, в частности, указывалось, что министры "подтвердили поддержку всех мирных усилий, в том числе инициативу ОАЭ и их усилия по достижению мирного решения вопроса о трех островах - Большом Томбе, Малом Томбе и Абу-Мусе - путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН". Эти острова расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают власти ОАЭ и Ирана.