Венгрия предложила ООН стать платформой для диалога о мире на Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что с трибуны организации следует обсуждать пути достижения мира, а не способы ведения войны на Украине

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Венгрия предлагает ООН стать платформой для переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Подтвердив, что Венгрия призывает к разрешению ситуации вокруг Украины дипломатическим путем, он сказал: "Чем скорее начнутся мирные переговоры, тем меньше людей погибнет". Хотя некоторые утверждают, что переговоры начинать пока слишком рано и для этого нет подходящих условий, Венгрия полагает, что "уже вчера было слишком поздно". "Те, кто выступают за отсрочку начала переговоров, рискуют тем, что погибнет еще больше людей, а восстановление будет более длительным и дорогостоящим", - подчеркнул министр.

В связи с этим он выразил признательность Ватикану, Турции, африканским странам и Китаю, которые выдвинули мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта. "Было бы хорошо, если бы ООН могла служить платформой для такого диалога", - заявил Сийярто, добавив, что с трибуны этой организации следует обсуждать пути достижения мира, а не способы ведения войны на Украине.