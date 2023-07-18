Пентагон заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления основные потери несут на минных полях

При этом председатель КНШ американских ВС генерал Марк Милли предположил, что еще рано давать оценки контрнаступлению и говорить, что оно захлебнулось

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления объясняются в основном минными полями. С таким заявлением выступил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Потери, которые украинцы несут в ходе этого наступления, объясняются не столько российской военно-воздушной мощью, сколько минными полями", - сказал Милли на пресс-конференции в Пентагоне по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники. Это совещание прошло по видеосвязи.

"Так что дело в минных полях. Проблема, которую надо решать сейчас, - это минные поля, а не военно-воздушная часть", - отметил генерал, комментируя нехватку боевой авиации у Киева. По словам Милли, Запад активно поставляет Украине технику для разминирования и тому подобное, чтобы обеспечить Киеву возможность ведения контрнаступления. "Я уверен, что они (ВСУ - прим. ТАСС) могут этого добиться. Особенно если они применяют тактику и навыки, которые им прививали, а также ведут эти операции в ночное время суток, что лишит россиян возможности применять воздушную мощь", - утверждал американский военачальник.

Он предположил, что еще рано давать оценки контрнаступлению и говорить, что оно захлебнулось. "Это далеко от провала, на мой взгляд. Считаю, что еще слишком рано делать выводы подобного рода", - заявил Милли. "Думаю, предстоит еще много боевых действий. И повторю сказанное ранее: это будет делом долгим, сложным, кровавым. Посмотрим, чем это в конце концов обернется в плане противостояния украинцев россиянам", - добавил глава КНШ.