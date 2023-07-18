Пентагон заявил, что на укрепление ВВС Украины потребовались бы годы и миллиарды долларов

Председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли не считает это приоритетом на текущем этапе

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Укрепление ВВС Украины заняло бы несколько лет и потребовало бы от Запада многомиллиардных вложений. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Если просто сделать быстрое математическое упражнение: 10 [истребителей-бомбардировщиков] F-16 стоят $2 млрд. Между тем у россиян сотни самолетов четвертого и пятого поколений. <...> Уйдут годы на то, чтобы обучить [украинских] летчиков. Годы - на обслуживание [техники]. Годы - на то, чтобы сгенерировать ту степень финансовой поддержки, которая требуется для осуществления [подобных замыслов]. Речь идет о намного большем количестве миллиардов долларов, чем уже было сгенерировано [Западом]", - сказал Милли.

Он выступил на пресс-конференции в Пентагоне по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники. Это совещание прошло по видеосвязи.

С точки зрения Милли, укрепление ВВС Украины не является на текущем этапе приоритетом. "Ключевой момент - концентрировать внимание на противовоздушной обороне, на блокировании и изматывании [российских войск] за счет артиллерии - как дальнобойной, так и ближнего боя, а затем в дело вступают саперы и техника для разминирования. Вот такого рода вещи им (ВСУ - прим. ТАСС) нужны", - считает глава КНШ.

"Они (украинские власти - прим. ТАСС) этого хотят. Они этого просят. Когда я беседую с [главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным, он просит об этом", - добавил Милли.