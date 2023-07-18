Глава МИД Австрии призвал разблокировать Лачинский коридор

Александер Шалленберг поддержал проведение переговоров между Ереваном и Баку при посредничестве ЕС и Вашингтона

ВЕНА, 18 июля. /ТАСС/. Австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг призвал разблокировать Лачинский коридор, указав, что гуманитарная ситуация в регионе вызывает обеспокоенность. Об этом он заявил во вторник по итогам встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Остается еще множество открытых вопросов, требующих обсуждения. Среди них есть один гуманитарный вопрос, который вызывает у нас большую озабоченность, - это блокада Лачинского коридора. Ей нужно положить конец", - приводит слова Шалленберга пресс-служба МИД Австрии.

Он поддержал проведение переговоров между Ереваном и Баку при посредничестве ЕС и США. "Все идет в правильном направлении, и я надеюсь, что в конечном итоге будет достигнуто прочное мирное соглашение", - сказал министр. Шалленберг также сказал Мирзояну, что Вена готова стать местом переговоров по нормализации отношений между Арменией и Турцией.

В июне в Вашингтоне прошел раунд переговоров Мирзояна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В июле в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор (по нему проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах), где временно размещен российский миротворческий контингент. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги, а транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях.

В Ереване расценили это как провокацию со стороны Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в регионе. По мнению властей Армении и Нагорного Карабаха, это прямое нарушение пунктов заявления, которое было подписано лидерами Армении, России и Азербайджана. Международный суд также вынес решение с призывом немедленно разблокировать Лачинский коридор. В непризнанную республику не поставляются продукты питания, медикаменты, прервано газо- и электроснабжение.