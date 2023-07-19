Зеленский заявил, что для защиты Одессы нужны дополнительные системы ПВО

Президент Украины ранее поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры города

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для защиты Одессы необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T или Patriot.

"Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили систему SAMP-T. <...> Они работают, работают прекрасно. Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, не только портовую инфраструктуру", - приводит слова главы государства издание Klymenko Time.

"Или это системы Patriot. <...> Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру", - отметил Зеленский.

Ранее президент поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры Одессы. Утром оперативное командование Вооруженных сил Украины "Юг" заявило о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в городе.

В Минобороны РФ заявили о нанесении удара сегодня ночью высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области.