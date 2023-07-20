Главу комитета по обороне британского парламента могут сместить из-за похвалы "Талибану"

Тобиас Эллвуд выступил с призывом восстановить отношения с Кабулом, заявив, что "страна преобразилась"

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Тобиас Эллвуд может потерять пост главы комитета по обороне Палаты общин британского парламента после того, как он публично выступил с похвалой в адрес режима талибов в Афганистане (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ). Как сообщила в среду на своем сайте газета The Times, несколько членов комитета собираются инициировать вотум о доверии Эллвуду после окончания парламентских каникул и возобновления работы Палаты общин в сентябре.

На этой неделе депутат, совершивший поездку в Афганистан по приглашению гуманитарной организации Halo Trust, осуществляющей проекты по разминированию бывших зон конфликта, выступил с призывом восстановить отношения с Кабулом, заявив, что "страна преобразилась". В своей статье, опубликованной в понедельник газетой The Daily Telegraph, Эллвуд, представляющий правящую Консервативную партию, написал, что Запад допустил целый ряд стратегических ошибок в Афганистане, тогда как Талибан показывает значительную эффективность в управлении страной и готов идти на компромиссы с западными странами.

"Ситуация с безопасностью значительно улучшилась, передвижение людей не ограничивается, а повсеместная коррупция, царившая на всех уровнях в правительстве бывшего президента Ашрафа Гани, практически исчезла. Похоже, что исчезла и уродливая практика торговли опиумом на черном рынке, от которой страдала экономика страны", - говорится в статье Эллвуда.

По мнению депутата, Великобритании следует действовать более прагматично, пересмотреть свою стратегию в отношении Афганистана и открыть посольства в Кабуле по примеру ЕС, представительство которого возобновило работу в стране еще в январе 2022 года. Как считает Эллвуд, британская дипмиссия остается закрытой по чисто политическим причинам, а не из соображений безопасности. Он также считает, что шансы улучшить ситуацию с правами женщин в Афганистане будут больше, если вести диалог с "Талибаном", а не бойкотировать новую власть. Парламентарий также предупредил об угрозе экономического и гуманитарного кризиса в стране, а также превращения Афганистана в "вассала Китая".

Статья Эллвуда и видеоклип о поездке, который депутат опубликовал в соцсетях, вызвала критику среди его коллег, включая других членов комитета. Консерватор Марк Франсуа назвал аргументы Эллвуда наивными и обвинил его в попытке обелить "Талибан". Представитель движения Забиулла Муджахид поделился ссылкой на сообщение Эллвуда в Twitter, поблагодарив британца за поддержку, после чего видео было удалено.

Как отмечает The Times, парламентарии, объединившиеся против своего коллеги, считают, что наберут достаточно голосов, чтобы сместить его. Критики Эллвуда отмечают, что он уже не впервые излагает спорные личные взгляды таким образом, что их можно принять за позицию всего парламентского комитета.