СМИ сообщили о повторной серии взрывов в Одессе и Николаеве

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла повторно ночью в Одессе и Николаеве на юге Украины. Как сообщило издание "Общественное", происшествия зафиксированы в Одессе в 03:04, 03:06, 03:10 и 03:13 мск.

В свою очередь издание "Зеркало недели" информировало о новых взрывах в Николаеве.

Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящий момент в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее уже сообщалось о взрывах в данных городах.