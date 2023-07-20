20 июля, 00:30
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о повторной серии взрывов в Одессе и Николаеве

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла повторно ночью в Одессе и Николаеве на юге Украины. Как сообщило издание "Общественное", происшествия зафиксированы в Одессе в 03:04, 03:06, 03:10 и 03:13 мск.

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В свою очередь издание "Зеркало недели" информировало о новых взрывах в Николаеве.

Другие подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящий момент в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее уже сообщалось о взрывах в данных городах. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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