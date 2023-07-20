В Киргизии заявили, что не нарушают введенных США и другими странами санкций против России

Заявление Государственного комитета национальной безопасности опубликовали в связи с появившимися в американских СМИ сообщениями о возможном введении экономических мер в отношении республики "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров" в РФ

БИШКЕК, 20 июля. /ТАСС/. Власти и государственные компании Киргизии не нарушали введенных США и другими западными странами санкций в отношении России. Об этом говорится в опубликованном киргизским Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) сообщении.

"Утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России", - отмечает ведомство

Заявление ГКНБ было опубликовано в связи с появившимися в СМИ США сообщениями о возможном введении экономических мер в отношении Киргизии "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров" в Российскую Федерацию.

"ГКНБ допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой продукции", - отметили в ведомстве.

Для проверки подобных сигналов киргизские спецслужбы начали "разбирательства и расследование, направленные на установление и прекращение подобной деятельности возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер".

Газета The Washington Post ранее опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники утверждает, что в США готовятся внести некоторые киргизские компании и лица в черный список в связи с нарушениями с их стороны введенных против РФ санкций.