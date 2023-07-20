Австралийский наемник обвинил командиров ВСУ в некомпетентности и жестоком обращении

Корпорация ABC обратилась к послу Украины Василию Мирошниченко с просьбой "довести до сведения украинского командования опасения, высказанные австралийским наемником"

СИДНЕЙ, 20 июля. /ТАСС/. Австралийский наемник обвинил командование украинских ВС в некомпетентности, из-за которой на поле боя гибнет много украинских солдат и иностранных наемников. Об этом он рассказал в четверг в интервью радиостанции ABC.

По словам наемника, который из-за опасений за свою свободу и жизнь скрыл имя, воюющие на стороне Украины солдаты "постоянно подвергаются опасности из-за некомпетентности военачальников, а кроме того, им угрожают расправой за высказывания <…> и попытки покинуть зону боевых действий".

"Простой факт заключается в том, что там [на линии боевого соприкосновения] настоящая мясорубка", - сказал наемник, добавив, что видел на Украине "вещи, совершенно неприемлемые с военной точки зрения".

Также австралиец, назвавшийся позывным Буш, рассказал, что многие бойцы иностранного легиона на Украине не получают обещанных им выплат и готовы покинуть зону специальной военной операции, если не будут устранены "проблемы, связанные с неграмотным руководством украинских командиров и жестоким обращением". "Мы вполне готовы к тому, чтобы просто уйти и отправиться куда-нибудь еще, и <…> это то, что нужно знать вышестоящему руководству. Мы все на самом деле собираемся уйти", - подчеркнул он и отметил, что система руководства в ВС Украины "нарушена до такой степени, что невозможно выполнять самые простые задачи".

Вещательная корпорация ABC, которой принадлежит одноименная радиостанция, обратилась к послу Украины в Австралии Василию Мирошниченко с просьбой "довести до сведения украинского командования опасения, высказанные австралийским наемником". В ответ дипломат заявил, что "австралийцы, служащие на Украине, должны сообщать о своих опасениях украинским командирам, а не средствам массовой информации, и тогда на них будут должным образом реагировать".