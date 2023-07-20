МИД Швеции вызовет временного поверенного Ирака из-за поджога посольства в Багдаде

Как заявил глава ведомства Тобиас Билльстрём, "иракские власти несут недвусмысленное обязательство защищать дипломатические миссии и дипломатический персонал в соответствии с Венской конвенцией"

СТОКГОЛЬМ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Швеции свяжется с иракскими властями, а МИД королевства вызовет временного поверенного в делах Ирака в Стокгольме, чтобы выразить свое беспокойство после того, как минувшей ночью сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма по поводу штурма шведской дипмиссии.

"Прошлой ночью в 2 часа по местному времени агрессивные демонстранты ворвались в посольство Швеции в Багдаде, офис посольства был взят, разгромлен и подожжен. Менее месяца назад произошло подобное событие. То, что произошло, совершенно неприемлемо, и правительство решительно осуждает эти атаки. Иракские власти несут недвусмысленное обязательство защищать дипломатические миссии и дипломатический персонал в соответствии с Венской конвенцией. Ясно, что иракские власти серьезно не справились с этой задачей", - сказано в заявлении.

"Правительство связывается с высокопоставленными иракскими представителями, чтобы выразить свое беспокойство. С той же целью в МИД будет вызван временный поверенный в делах Ирака в Стокгольме. Сотрудникам шведского посольства, к счастью, удалось спастись. В настоящее время правительство рассматривает вопрос о том, какие дальнейшие меры необходимо принять в связи с произошедшим", - отметил глава шведского МИД.

Поджог посольства Швеции в Багдаде был спровоцирован сообщением о разрешении полиции на новую акцию с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. Предыдущая прошла на площади Медборъярплатсен 28 июня, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Эта демонстрация вызвала протесты во всем мире, а организатор с момента ее проведения живет в секретном месте под охраной стражей порядка.