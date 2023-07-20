20 июля, 08:33,
обновлено 20 июля, 09:13

Посольство Швеции в Ираке приостанавливает работу до дальнейшего уведомления

Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани соберет экстренное совещание с главой внешнеполитического ведомства государства и представителями руководства силового блока

ТАСС, 20 июля. Посольство Швеции в Багдаде приостановило свою работу до дальнейшего уведомления после поджога. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте управления посольствами скандинавского королевства.

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"В связи с демонстрациями, которые прошли у диппредставительства Швеции [в Багдаде] 29 и 30 июня, а также 20 июля, посольство закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления. Выдача паспортов и оформление экстренных документов приостановлены", - говорится в сообщении.

Представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф заявил в интервью телеканалу Rudaw, что премьер Ирака Мухаммед ас-Судани соберет экстренное совещание с главой внешнеполитического ведомства государства и представителями руководства силового блока. Иракские власти ведут переговоры со шведской стороной о том, какие шаги можно предпринять для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya, сотни протестующих в ночь на четверг ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства. Причиной протестов стало то, что полиция Стокгольма 19 июля разрешила провести новую акцию с сожжением Корана у посольства арабской республики. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих.

Ранее акция с сожжением священной книги мусульман прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 

Теги:
ШвецияИрак
© Информационное агентство ТАСС
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