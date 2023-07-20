FT: российские минные заграждения стали главным препятствием для наступления ВСУ

По сведениям газеты, мины "выводят из троя поставляемую странами НАТО бронетехнику, калечат солдат и подрывают моральный дух" украинских военных

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Минные заграждения, установленные российскими войсками, стали самым сложным препятствием на пути ВСУ после начала украинского наступления. Об этом пишет в четверг британская газета Financial Times.

Как указывает издание, мины "выводят из троя поставляемую странами НАТО бронетехнику, калечат солдат и подрывают моральный дух" украинских военных.

"Мы можем наступать десятью бригадами, но это не поможет, потому что повсюду мины, через каждые полметра - мины", - сообщил изданию командир 78-го десантно-штурмового полка ВСУ с позывным Султан, который находится в полевом госпитале после того, как подорвался на мине-растяжке.

По словам сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне Франца-Стефана Гади, проблему полностью не решат даже новые поставки западной спецтехники для борьбы с минами. "Дополнительное оборудование для разминирования поможет, однако <...> даже для хорошо оснащенных западных армий, включая США, было бы сложно прорвать эшелонированную оборону", - заявил FT эксперт.

Как уточнил Роб Ли из американского Института исследований внешней политики, многие из российских минных заграждений специально устроены таким образом, чтобы свести к минимуму эффективность техники, которую украинские силы используют для разминирования. По его словам, сейчас наиболее полезны для ВСУ были бы переносные системы разминирования, так как, по словам украинских военных, при наступлении через минные поля реже используется западная тяжелая техника, а предпочтение отдается пехоте, путь которой пытается расчистить артиллерия.

Как указал руководитель программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман, минные поля, которые российская сторона способна быстро восстанавливать или усиливать - лишь один из многих слоев российской обороны, которую крайне сложно преодолеть. "Настоящая проблема для украинских войск не в том, чтобы просто прорвать первый оборонительный рубеж. Это надо сделать, сохранив достаточно ресурсов, достаточно горючего, чтобы воспользоваться прорывом и достичь стратегических целей этого наступления", - отметил Кофман.