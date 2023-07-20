Источник: Ирак разорвет отношения со Швецией при повторной акции с сожжением Корана

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма

ДУБАЙ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Ирака могут разорвать отношения со Швецией, если акция с сожжением Корана повторится в королевстве. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил источник в канцелярии премьера Ирака.

"Если инцидент с сожжением Корана повторится, мы разорвем отношения со Стокгольмом", - утверждает источник.

Как сообщил ранее телеканал Al Arabiya, сотни протестующих в ночь на четверг ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили поджог в здании дипломатического представительства после того, как полиция Стокгольма разрешила провести новую акцию с сожжением Корана у посольства арабской республики. Силы безопасности Багдада применили водометы для разгона демонстрантов. МИД Ирака осудил действия протестующих.

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию у населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.