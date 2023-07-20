Баку потребовал от Еревана остановить строительство металлургического завода на границе

Как отметила пресс-служба кабмина Азербайджана, решение приняли до полного прояснения вопросов трансграничного воздействия проекта

БАКУ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Азербайджана потребовало от Армении остановить строительство металлургического завода вблизи границы двух стран до полного прояснения вопросов трансграничного воздействия проекта. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

"В письме, адресованном министру окружающей среды Армении [Акопу Симидяну] от имени министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева, указано, что в связи с осуществляемой деятельностью вблизи поселка Ерасх (Араздейен), расположенного в нескольких сотнях метров от условной границы между Азербайджаном и Арменией, и ее возможным трансграничным воздействием начата соответствующая процедура, предусмотренная "Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте" (Конвенция Эспо)", - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что в соответствии с Конвенцией Эспо, Армения обязана предупредить Азербайджан о воздействии указанной деятельности на окружающую среду. "Однако Азербайджан, являющийся стороной, подвергшейся воздействию, не получил от Армении никакого уведомления, связанного с проектом", - подчеркивается в сообщении. В этой связи Азербайджан на первом этапе потребовал проведения обмена информацией с целью обсуждением последствий, связанных с негативным воздействием проекта.

"Одновременно правительство Азербайджана потребовало от Армении немедленно остановить строительство завода до полного прояснения и адекватного рассмотрения вопросов трансграничного воздействия проекта", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Азербайджана, соответствующее уведомление отправлено исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН.

Металлургический завод в Ерасхе строят бизнесмены из Армении и США, общий объем инвестиций составляет $70 млн.