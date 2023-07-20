Евросоюз продлил на год беспошлинный ввоз некоторых сельхозтоваров из Молдавии

Речь идет о таких товарах, как сливы, столовый виноград, яблоки, помидоры, чеснок, вишня и виноградный сок

БРЮССЕЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Евросоюз продлил беспошлинный ввоз ряда сельскохозяйственных товаров из Молдавии на год - до 24 июля 2024 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет принял сегодня постановление, которое продлевает и расширяет временное приостановление действия тарифов и системы входных цен, которые все еще применяются к семи сельскохозяйственным продуктам, еще на год, до 24 июля 2024 года", - отмечается в нем.

Как поясняется в заявлении, речь идет о таких товарах, как сливы, столовый виноград, яблоки, помидоры, чеснок, вишня и виноградный сок.