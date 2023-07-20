Пакистан выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

ИСЛАМАБАД, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул важность мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом пакистанский министр заявил в четверг в ходе совместного брифинга по итогам переговоров в Исламабаде.

"Мы верим, что продолжительный конфликт несет чрезвычайные трудности и страдания гражданскому населению. Мы также верим, что в конечном счете мир восторжествует и народы Украины и России смогут извлечь из этого дивиденды, - сказал Бхутто-Зардари. - В ходе нашей встречи я подчеркнул важность мирного урегулирования споров и конфликтов путем диалога и взаимодействия, а также готовность Пакистана поддержать инициативы, которые способствуют установлению мира в регионе".