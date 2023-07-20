20 июля, 10:39,
обновлено 20 июля, 11:13
Военная операция на Украине

Пакистан выступает за мирное урегулирование российско-украинского конфликта

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

ИСЛАМАБАД, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул важность мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом пакистанский министр заявил в четверг в ходе совместного брифинга по итогам переговоров в Исламабаде.

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"Мы верим, что продолжительный конфликт несет чрезвычайные трудности и страдания гражданскому населению. Мы также верим, что в конечном счете мир восторжествует и народы Украины и России смогут извлечь из этого дивиденды, - сказал Бхутто-Зардари. - В ходе нашей встречи я подчеркнул важность мирного урегулирования споров и конфликтов путем диалога и взаимодействия, а также готовность Пакистана поддержать инициативы, которые способствуют установлению мира в регионе". 

Теги:
УкраинаПакистанРоссияКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
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