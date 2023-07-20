Турция заявила о готовности поддержать любые инициативы по урегулированию на Украине

Минобороны Турции сообщило, что в Анкаре уделяют важное внимание реализации зерновой сделки

СТАМБУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Турция продолжит усилия по обеспечению прекращения огня на Украине, достижению в регионе стабильного мира и в этих целях готова возложить на себя посредническую миссию и поддержать любые инициативы. Об этом говорится в сообщении турецкого Минобороны в четверг.

"Руководствуясь позицией о том, что у войны нет победителей, а у мира - проигравших, <...> для обеспечения прекращения огня и обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной мы готовы возложить на себя посредническую миссию, а также поддержать любые инициативы, направленные на смягчение гуманитарного кризиса", - отмечается в релизе.

Минобороны Турции подчеркнуло, что в Анкаре уделяют важное внимание реализации зерновой сделки, которая, как отмечается, "играет жизненное значение для преодоления глобального продовольственного кризиса".

В связи с объявлением 17 июля Россией о приостановлении стамбульских договоренностей по зерну Минобороны Турции заявило о продолжении контактов по своей линии, а также каналам МИД с целью продления сделки. "Мы надеемся на решение всех кризисов, которые вносят вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности на основе доброй воли и диалога", - говорится в документе.

Ранее в военном ведомстве Турции сообщили, что российский персонал покинул Совместный координационный центр в Стамбуле после объявления Москвы о выходе из зерновой сделки.