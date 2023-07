СМИ: в Чехии возобновят дело против сотрудников ГБ ЧССР за преследование диссидентов

По данным агентства CTK, решение было принято на основе апелляции генпрокурора республики Игоря Стржижа

ПРАГА, 20 июля. /ТАСС/. Верховный суд Чехии обязал Городской суд в Праге возобновить разбирательство по делу бывших сотрудников Государственной безопасности ЧССР (Чехословацкой социалистической республики, 1960-1990 годы), обвиняемых в преследовании диссидентов и принуждении их к эмиграции. Об этом сообщает информагентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Петра Малыго.

Агентство отмечает, что решение было принято на основе апелляции генпрокурора республики Игоря Стржижа, поданной после прекращения разбирательства в связи с истечением, согласно постановлению Горсуда, его срока давности.

"Верховный суд отменил постановление Городского суда в Праге и обязал его вновь рассмотреть данное дело в необходимом объеме и вынести по нему решение. Верховный суд согласился с генеральным прокурором, согласно которому решение суда [Праги] о прекращении уголовной ответственности обвиняемых в связи с истечением срока давности является неправильным", - сказал Малыго.

Генпрокурор указал в апелляции, что 1999 году в принятый в 1993 году закон "О незаконности коммунистического режима" была внесена поправка, предусматривающая отмену срока давности по некоторым преступлениям, совершенным в период пребывания компартии у власти в Чехословакии (1948-1989 годы). Привлекаемые к уголовной ответственности бывшие сотрудники госбезопасности ЧССР, согласно генпрокурору, издевались над членом музыкальной группы The Plastic People of The Universe Вратиславом Брабенцем, вокалистом группы Extempore Ярославом Недугой, а также диссидентами Яной Пржевратской и Иржи Хмелем. Они неоднократно безосновательно задерживались, а в их квартирах проводились обыски. В начале 80-х годов ХХ века пострадавшие были вынуждены эмигрировать из Чехословакии.

Проходящие по делу бывшие сотрудники госбезопасности ЧССР Карел Гайек, Рудольф Пентана, Збынек Дудек и Иржи Шимак не признают себя виновными. Они утверждают, согласно агентству, что не встречались с потерпевшими.