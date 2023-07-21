США направят на Ближний Восток два десантных корабля

Такое решение глава Пентагона Ллойд Остин принял после попыток Ирана захватить торговые суда в зоне ответственности Центрального командования ВС США

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят на Ближний Восток два корабля с морским десантом на фоне приписываемых Ирану попыток захвата нефтяных танкеров в районе Ормузского пролива. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

В нем указывается, что "на фоне попыток Ирана захватить торговые суда в зоне ответственности СЕНТКОМ министр обороны [США Ллойд Остин] распорядился перебросить в регион амфибийно-десантную группу, экспедиционный отряд морской пехоты".

Как поясняется в заявлении на сайте Пентагона, дополнительные силы направятся в Ормузский пролив на десантном корабле Bataan и десантом корабле-доке Carter Hall. Они войдут в состав группировки, состоящей из эсминца Thomas Hudner и истребителей F-35 и F-16, об отправке которой было объявлено ранее.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее утверждал, что отправка дополнительных сил на Ближний Восток не означает подготовку к войне с Ираном.

Ранее иранское Минобороны опровергло сообщение Пентагона о том, что ВМС республики попытались захватить два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива и открыли огонь по одному из них в международных водах у берегов Омана.