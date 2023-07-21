Белорусские спасатели пройдут горную подготовку в России

Отряд специального назначения "Зубр" пройдет переаттестацию по стандартам INSARAG

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Главы министерств по чрезвычайным ситуациям Белоруссии и России договорились о подготовке в РФ белорусских спасателей для работы в горной местности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

"Прошла рабочая встреча [министра по чрезвычайным ситуациям Белоруссии] Вадима Синявского с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым. По результатам встречи достигнуты договоренности о повышении квалификации белорусских спасателей на базе подразделений МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ в горной местности в рамках подготовки к прохождению в 2025 году республиканским отрядом специального назначения "Зубр" переаттестации по стандартам INSARAG (Международной консультативной группы ООН по вопросам поиска и спасения - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждались проведение в октябре в Гродно 10-го заседания совместной коллегии МЧС Белоруссии, Казахстана и России, а также подготовка к учениям спасательных подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности "Скала - 2023", активная фаза которых пройдет в начале сентября в Минской области.

В преддверии 170-летия пожарной службы Белоруссии Синявский вручил Куренкову юбилейную медаль.