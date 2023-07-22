На севере ФРГ жители выступили против строительства СПГ-терминала вблизи острова Рюген

Община Бинц пригласила специалистов, считающих терминал контрпродуктивным для борьбы с изменением климата

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Коммуна Бинц, входящая в состав района Рюген (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере Германии, выступила против строительства терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ), который должен появиться у острова Рюген в Балтийском море. Об этом в пятницу сообщил журнал Der Spiegel.

Как пишет издание, согласно планам правительства ФРГ, плавучий терминал для импорта СПГ должен быть построен у острова Рюген и подключен к газовой сети страны. Однако община Бинц, в которой проживает порядка 5 тыс. человек, живущих за счет туризма на острове, всеми средствами борется против строительства СПГ-терминала, говорится в статье. Коммуна заказала заключение экспертов, в котором предлагаемый соединительный трубопровод терминала с материком был назван "не подлежащим утверждению". Кроме того, община пригласила специалистов, которые считают терминал контрпродуктивным для борьбы с изменением климата.

После начала специальной военной операции России на Украине Германия приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. В стране уже открылись несколько таких мобильных терминалов.

За первую половину 2023 года через три новых СПГ-терминала всего на рынок ФРГ поступило 33,8 тераватт-часов (ТВт⋅ч) газа, что соответствует 6,4% от общего объема импорта этого вида топлива в страну. Большая часть газа, около 21,8 ТВ⋅ч, пришлась на терминал в Вильгельмсхафене. Еще 5,2 ТВт⋅ч СПГ были импортированы через терминал в Брунсбюттеле, а терминал в Лубмине принял около 7 ТВт⋅ч газа. При этом СПГ импортируется в Германию преимущественно из США.