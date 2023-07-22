СМИ: к месту выступления премьера Венгрии в Румынии не пустили около 100 человек

По данным агентства Agerpres, организаторы мероприятия подозревают их в возможности нарушения закона и угрозе безопасности остальных участников

БУХАРЕСТ, 22 июля. /ТАСС/. Организаторы традиционного летнего университета, который венгерские общественные организации и организации венгерского меньшинства в Румынии проводят в городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита), не позволили в субботу примерно 100 членам румынских организаций "Путь нации" и "Православное братство" пройти к месту выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Члены организаций, которые несли национальные флаги и транспарант с надписью "Трансильвания - румынская земля навечно", не получили браслетов для прохода за заграждение и были изолированы неподалеку от входа жандармами, которые пытаются уговорить их отказаться от участия в мероприятии. Лидеры организаций Михай Тырновяну и Дан Грэждяну утверждают, что речь идет о нарушении прав их членов.

Организаторы летнего университета в пятницу предупредили, что членам "Православного братства" и другим лицам, которые "подозреваются в том, что могут нарушить закон и подвергнуть опасности участников", доступ к месту выступления венгерского премьера предоставлен не будет. В районе проведения приняты усиленные меры безопасности, размещены дополнительные силы охраны порядка, организованы отдельные пропускные пункты для румынских и иностранных граждан, проверяются сумки. Всего для того, чтобы выслушать выступление Орбана, согласно Agerpres, зарегистрировались более 5 тыс. человек.

И в прошлые годы проведение традиционного мероприятия сопровождалось протестами румынских националистических организаций, а выступления участников, в том числе государственных деятелей Венгрии, подвергались критике со стороны как румынских властей, так и СМИ.

Согласно Трианонскому договору, заключенному 4 июня 1920 года между государствами - победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из правопреемниц Австро-Венгрии), Трансильвания была передана Румынии. В настоящее время в Румынии, главным образом в Трансильвании, проживает около 1,2 млн этнических венгров (6,1% населения страны). Трансильванский вопрос остается незаживающей раной для многих венгров и болезненным вопросом в румыно-венгерских отношениях.