Орбан сообщил о попытках Румынии диктовать, как и о чем говорить в своей речи

Премьер-министр Венгрии выступил в Свободном университете и летнем студенческом лагере в городе Бэиле-Тушнад

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся в Румынии, получил от местных властей уведомление по поводу того, что ему следует, а о чем не стоит говорить в ходе планировавшегося там выступления. Рассказав об этом в субботу в Свободном университете и летнем студенческом лагере в городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании, глава правительства заверил, что когда его румынский коллега приедет в Венгрию, то ему не будут давать подобные рекомендации.

В то же время Орбан сам допустил в своей речи несколько высказываний, которые, по мнению интернет-издания Telex, наверняка станут предметом обсуждения между дипломатическими ведомствами двух стран. Коснувшись послания, направленного ему румынскими властями, премьер сообщил: "Они пишут, что мы не должны говорить о несуществующих административно-территориальных единицах в Румынии. Мне интересно, что они имеют в виду? Думаю, что Трансильванию и Секейский край (места проживания венгерского меньшинства - прим. ТАСС). Но мы никогда не утверждали, что это румынские территориальные единицы".

Орбан также заявил, что ему не рекомендовали выставлять в негативном виде западные ценности. "Если кто-то вовлечен в европейскую политику, а это как раз то, чем я занимаюсь, то сегодня западные ценности означают три вещи: миграцию, ЛГБТК и войну. Мои дорогие румынские друзья, их не нужно выставлять в плохом свете, потому что они предстают в плохом свете сами по себе", - сказал премьер, выступление которого транслировал венгерский телеканал М1.

Тем не менее Орбан выразил признательность своему румынскому коллеге Марчелу Чолаку за встречу в Бухаресте накануне поездки в студенческий лагерь и за предоставленную возможность провести там мероприятия. "Благодарю вас и румынские власти за обеспечение безопасности Свободного университета в Бэиле-Тушнаде и за то, что позволили моему выступлению сегодня пройти мирно и гладко", - процитировало письмо Орбана румынскому премьеру информационное агентство MTI. Полиция охраняла студенческий лагерь в Трансильвании, к которому прибыли румынские демонстранты, протестовавшие против присутствия там венгерских официальных лиц.

Свободный университет и летний студенческий лагерь в Бэиле-Тушнаде были созданы еще в начале 1990-х годов как площадка для диалога между Венгрией и Румынией, а также между Венгрией и венгерскими меньшинствами в соседних странах. В последние годы правительство Румынии отмежевалось от этого мероприятия, подозревая его участников в стремлении к идеологической экспансии и распространению националистических идей. Орбан, как и другие члены его кабинета, по традиции ежегодно выступает там перед молодежью. Считается, что его речи содержат важные политические установки, которых придерживается правительство Венгрии.