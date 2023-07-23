Лукашенко предложил Путину обсудить вопрос возможной поддержки населения Западной Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину обсудить вопрос возможного оказания поддержки населению Западной Украины.

"И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос", - сказал Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Стрельне. - Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане вы нас поддержали. Если такая будет поддержка и Западная Украина попросит этой помощи, мы, конечно, будем оказывать западному населению в Украине помощь и поддержку. Если так будет, мы будем их поддерживать всячески".

Ранее в ходе переговоров Лукашенко заявил, что планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, вынашиваемые в том числе в Варшаве, являются неприемлемым вариантом развития событий.

Путин на состоявшемся 23 июля оперативном совещании с Совбезом РФ обратил внимание, что польские лидеры, судя по всему, "рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее".