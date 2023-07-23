Эксперт заявил о возможности отставки правительства Нетаньяху

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что она не решит проблемы в Израиле

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Продолжающиеся массовые протесты в Израиле могут привести к отставке нынешнего правительства Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но это не решит проблемы в стране и не покончит с кризисом. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Я допускаю, что будет отставка правительства Нетаньяху. Но вот то, что эта отставка не решит проблемы в стране, совершенно очевидна", - сказал собеседник агентства. По его словам, несмотря на то, что действующей израильский премьер-министр пользуется определенной поддержкой части избирателей, ключевую роль во внутриполитическом кризисе играют увеличивающиеся социально-экономические проблемы государства. Так, Долгов указал, что ситуация вокруг судебной реформы стала только одним из поводов для выражения недовольства израильтян и масштабных манифестаций на фоне общего понижения уровня жизни.

Эксперт обратил внимание, что за последние годы смена правительства в Израиле стала частым явлением, поэтому возможная отставка Нетаньяху не окажется чрезвычайным событием. "Даже если предположить, что это произойдет, насколько новое правительство сможет привести страну к решению этих проблем - вопрос риторический, - подчеркнул Долгов. - Здесь целый комплекс сложностей, которые надо преодолеть, а это, безусловно, требует времени". Таким образом, как считает аналитик, автоматически выйти из кризиса путем смены власти Израилю не удастся.

"Поэтому насчет последствий протестных демонстраций и во что они могут вылиться я допускаю, что это приведет к отставке правительства Нетаньяху. Однако новые руководители, которые могут прийти ему на смену, должны будут столкнуться с теми же проблемами. Главное - решение этих насущных социально-экономических проблем и судебной реформы. Здесь нужно найти какой-то компромисс в этом вопросе", - отметил специалист.

Протесты в Израиле

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля во вторник. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Нетаньяху и с предложенным им планом преобразований израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Джо Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте. Кроме того, глава израильского правительства заявил хозяину Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы.

В субботу вечером по всей стране прошла новая волна массовых выступлений оппозиции. К зданию Кнессета в Иерусалиме в тот же день подошла многочисленная колонна демонстрантов, несколько дней шедшая маршем из Тель-Авива. Они намерены разбить палаточный лагерь рядом с парламентом на неопределенный срок, протестуя против принятия законов о судебной реформе.