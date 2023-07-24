Главу минюста Новой Зеландии уволили из-за обвинений в сопротивлении полиции

Премьер-министр страны Крис Хипкинс выразил мнение, что Киритапу Аллан "сейчас не в том состоянии, чтобы исполнять обязанности министра"

СИДНЕЙ, 24 июля. /ТАСС/. Министр юстиции и регионального развития Новой Зеландии Киритапу Аллан была отправлена в отставку после того, как ее арестовали за опасное вождение в пьяном виде и обвинили в сопротивлении полиции. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр страны Крис Хипкинс.

Глава правительства отметил, что Аллан, по его мнению, "сейчас не в том состоянии, чтобы исполнять обязанности министра". "Она согласилась с этим и сообщила, что немедленно сложит свои обязанности и вернется домой, чтобы подумать о своем будущем в политике. Я принял эту отставку", - указал Хипкинс в заявлении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Премьер указал, что "во время инцидента Аллан испытывала сильное эмоциональное потрясение, вызванное личными проблемами и пошатнувшимся психическим здоровьем". "Об этих проблемах было известно ранее, <…> и мы предоставляли ей возможность и время решить их, однако, как свидетельствует произошедший инцидент, у таких проблем не всегда существуют быстрые решения и лучшее, что сейчас может сделать Аллан, - это сосредоточиться на своем благополучии вдали от парламента", - подчеркнул он.

В воскресенье, 23 июля, ночью Киритапу Аллан попала в автомобильную аварию в центре Веллингтона. Она оказала сопротивление полиции, явившейся к месту ДТП, а кроме того, ее тест на алкоголь выявил превышение допустимых пределов. Министра взяли под стражу и предъявили обвинения в неосторожном вождении и сопротивлении аресту. Позднее Аллан отпустили домой до объявления даты суда.