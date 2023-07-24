При атаке террористов на востоке Сирии погибли восемь военных

По сведениям агентства Firat, произошла атака на армейский грузовик в районе газового колодца Тувейнан

БЕЙРУТ, 24 июля. /ТАСС/. Боевики из экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили вооруженную вылазку на востоке сирийской провинции Хама. Об этом сообщило в понедельник курдское агентство Firat.

По его информации, террористы атаковали армейский грузовик в районе газового колодца Тувейнан, который находится в окрестностях города Саламия (213 км от Дамаска). В результате погибли восемь военнослужащих. Поступили сведения о раненых, которые доставлены в госпиталь, их число уточняется.

Как передал ранее телеканал Al Hadath, с января 2023 года от рук террористов на востоке страны погибли 139 сирийцев, большинство из них мирные граждане. Командование ВС арабской республики направило в восточные регионы отряды специального назначения, которые проводят там операцию по ликвидации баз ИГ в пустыне Бадия-эш-Шаркия. Поддержку с воздуха наземным силам оказывают вертолеты.