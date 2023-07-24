В Киевской области планируют изменить герб региона из-за его схожести с московским

По данным главы областной военной администрации региона Руслана Кравченко, специалисты предложили, чтобы в основе нового герба был изображен ангел

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Киевской области планируют изменить флаг и герб региона, в основе которых находится изображение Георгия Победоносца, из-за схожести с геральдическими символами Москвы и Московской области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Официальная символика Киевской области должна быть изменена! Сегодня представил депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов по новому гербу и флагу области. Дальше будет широкое обсуждение в общинах", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

С 1999 года на гербе области изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Схожее изображение змееборца появилось на гербе Московского княжества в XV веке при правлении Ивана III.

По информации Кравченко, специалисты предложили, чтобы в основе нового герба был изображен ангел. "Вариантов флага четыре - герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых синий, белый и пурпурный", - уточнил он.