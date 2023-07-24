Блинкен считает, что воплощения в жизнь потенциала ИИ нужно добиваться всем миром

При этом, по мнению госсекретаря США, чтобы определить будущее ИИ, нужно действовать быстро

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно совместными усилиями определить будущее технологии искусственного интеллекта, сводя к минимуму возможные риски и добиваясь того, чтобы потенциал технологии был воплощен в жизнь. Об этом говорится в совместной статье госсекретаря США Энтони Блинкена и министра торговли США Джины Раймондо, опубликованной в понедельник на сайте британской газеты Financial Times.

"Чтобы определить будущее ИИ, нам нужно действовать быстро. Нам также необходимо действовать сообща. Ни одна страна и ни одна компания не может определить будущее ИИ в одиночку. США сделали важный шаг в этом направлении, но только совместные усилия, оригинальные идеи и сотрудничество на уровне международного сообщества позволят полностью и безопасно реализовать потенциал ИИ", - говорится в статье.

Соглашение с компаниями

Ранее компании Amazon, Anthropic, Google, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Inflection и OpenAI обязались проводить тщательные тестирования продуктов на основе ИИ перед их выходом на рынок, а также сотрудничать с властями, гражданским обществом и научным сообществом, чтобы минимизировать потенциальные риски. Они намерены инвестировать в обеспечение кибербезопасности и содействовать обнаружению слабых мест в разработанных ими системах. Компании также обязуются маркировать контент, созданный с помощью ИИ, "во избежание обмана и мошенничества".

Администрация Белого дома также планирует работать над созданием международных норм для регулирования использования и разработки ИИ с рядом стран, в частности с некоторыми государствами Европы, а также Бразилией, Австралией, Южной Кореей и другими.

"На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о следующем шаге - о том, что ведущие компании берут на себя некоторые обязательства, направленные на повышение безопасности, надежности и доверия [при использовании технологии ИИ]. Благодаря этим обязательствам можно будет снизить риски, включая возможность злоупотребления ИИ, а также будут поддерживаться новые технологии, а также стандарты, позволяющие отличать сгенерированный ИИ контент от созданного человеком. Они будут способствовать тому, чтобы компании и частные лица делились данными о возможностях и ограничениях технологии, а также созданию систем ИИ, целью которых будет решение главных проблем общества", - отметили министры.

Блинкен и Раймондо отмечают, что возможности ИИ в сфере создания текстов, изображений, видео и аудио уже создают серьезные потенциальные риски, связанные с распространением недостоверной или вредоносной информации. Кроме того, авторы статьи указывают на риск того, что ИИ может использоваться для усиления государственного контроля и репрессий против инакомыслящих либо для дестабилизации политической обстановки. Вместе с тем, ИИ открывают широкие возможности для лечения онкологических и иных заболеваний, в сфере борьбы с изменением климата, решения проблемы продовольственной безопасности и могут помочь быстрее достигнуть целей в области устойчивого развития, определенных ООН.