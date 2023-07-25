СБУ предъявила обвинение в госизмене экс-депутату Рады Евгению Мураеву

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении обвинения в госизмене бывшему депутату Рады, лидеру ныне запрещенной в стране партии "Наши" Евгению Мураеву.

"СБУ предъявила обвинение в государственной измене экс-депутату Мураеву", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. Уточняется, что ему грозит до 15 лет тюрьмы.

СБУ утверждает, что Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для пропаганды "пророссийской позиции".

В ноябре 2022 года СБУ сообщила о проведении обысков у Мураева и связанных с ним людей. После в спецслужбе заявили, что следственные действия проводились в рамках дела о госизмене, а у политика обнаружены российские рубли, оружие и "другие материалы". Тогда в СБУ информировали, что Мураев находился за рубежом. В настоящий момент данных о его местонахождении не приводится.

Мураев - бывший член Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича, позже он был лидером партии "Наши". В 2019 году она вошла в состав "Оппозиционного блока". Мураев также является основателем телеканала "Наш", который в феврале прошлого года попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта 2022 года объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, в их числе оказалась и партия "Наши". В июне того же года по иску Минюста суд запретил ее деятельность.