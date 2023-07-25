На Украине задержали блогера, критиковавшего действия военкоматов по вручению повесток

По информации издания "Страна", СБУ обвиняет Марьяна Чаву в "препятствовании деятельности ВС Украины"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала львовского блогера Марьяна Чаву, который критиковал сотрудников военкоматов, выписывавших повестки. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Блогер снимал действия сотрудников, раздававших повестки на улицах, и вступал с ними в дискуссии. В одном из роликов он назвал их преступниками, заявив, что они получают зарплату благодаря его налогам, и угрожал вызвать следственно-оперативную группу. По данным издания, СБУ обвиняет его в "препятствовании деятельности ВС Украины".

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, которые нередко сопровождаются применением силы. Также в соцсетях появляются кадры, на которых, как утверждается, "военкомы" насильно заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Чаще всего сообщения о таких инцидентах приходят из Одессы и области. СМИ сообщали даже, что сотрудники территориального центра комплектования в Одесской области открывали стрельбу в воздух, пытаясь остановить убегавшего от них мужчину.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением. 23 января Зеленский объявил, что командованию ВСУ поручено сформировать резервы личного состава, чтобы создать возможности для ротации военнослужащих.