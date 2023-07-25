25 июля, 09:47,
обновлено 25 июля, 10:14
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян: выход миротворцев РФ из Карабаха возможен при отсутствии угрозы жизни населения

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Выход российских миротворцев из Нагорного Карабаха возможен в том случае, если стороны установят, что угроза жизни местного населения отсутствует. Такое мнение на пресс-конференции во вторник выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Размещение российских миротворцев в Карабахе осуществлялось с определенной целью. Эта цель зафиксирована в соответствующем решении Госдумы, в котором говорится, что миротворцы направляются для предотвращения массовой гибели людей. Если Россия решит вывести миротворцев, это будет означать, что в Нагорном Карабахе нет угрозы жизни людей", - сказал Пашинян. 

Теги:
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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