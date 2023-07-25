СМИ: США являются основным источником оружия в странах Карибского бассейна

Согласно исследованию, на которое ссылается агентство Prensa Latina, а этих странах число смертей от применения оружия в три раза превышает средние мировые показатели

ГАВАНА, 25 июля. /ТАСС/. США являются основным источником огнестрельного оружия, которое незаконно попадает в страны Карибского бассейна и продается там в десятки раз дороже. Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на доклад швейцарского проекта Small Arms Survey.

"Нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты являются основным источником огнестрельного оружия в [странах] Карибского бассейна", - приводит агентство выдержку из доклада. Согласно исследованию, в странах Карибского бассейна число смертей от применения оружия в три раза превышает средние мировые показатели.

Как отмечает Prensa Latina, оружие, которое покупают торговцы в США за $400-500, затем продается в латиноамериканских странах за $10 тыс. Оружие закупают в американских штатах, где местное законодательство наиболее слабо регулирует эту отрасль. При этом оборот оружия каждый год растет. Так, только на Гаити на 2022 год насчитывалось около 600 тыс. единиц огнестрельного оружия, в то время как еще в 2019 году эта цифра составляла 270 тыс.

Ранее специальный агент министерства внутренней безопасности США Энтони Солсбери также отмечал, что гаитянские банды закупают все больше оружия в магазинах, расположенных в американском штате Флорида, а затем переправляют его контрабандой в Гаити. Как подчеркивает агентство Bloomberg, растущий поток оружия из США приводит к дестабилизации ситуации в стране и провоцирует рост числа нелегальных иммигрантов, пытающихся покинуть Гаити морем и добраться до берегов Флориды.

Посольство России в Вашингтоне также отмечало, что "попустительское отношение" американских властей к проблеме растущей контрабанды оружия в Гаити, в том числе из Флориды, "подрывает претензии США на роль гаранта региональной стабильности и безопасности".