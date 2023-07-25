США заявили, что открыты посредническим усилиям Ватикана по Украине

Детальных комментариев по поводу поездки Маттео Дзуппи американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер не дал

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Администрация США открыта для посреднических усилий Ватикана по Украине. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для журналистов постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, комментируя недавний визит посланника Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи в Вашингтон.

"Когда дело касается посреднических усилий, мы открыты для всех усилий, направленных на преодоление некоторых этих совершенно трагических и жестоких обстоятельств <...>", - заверил американский дипломат. При этом он утверждал, что ответственность за возникновение таких обстоятельств несет Россия в связи с проведением на Украине специальной военной операции (СВО). Никаких детальных комментариев по поводу поездки Дзуппи Карпентер не дал.

Президент США Джо Байден принял Дзуппи в Белом доме 18 июля. Как заявила ранее служба печати Святого престола, визит в Вашингтон организован в контексте миссии по достижению мира на Украине и имеет своими целями обмен мнениями о текущей трагической ситуации и содействие гуманитарным инициативам, чтобы поддержать наиболее слабых, особенно детей. Ранее Дзуппи уже побывал в Киеве, а позже в Москве, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Позже он сообщил, что обсуждались вопросы гуманитарного характера. Затем Ватикан сообщил, что Дзуппи вскоре отправится с визитом в Китай.

Постпред США при ОБСЕ также фактически отказался комментировать ситуацию вокруг наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. "Ничего конкретного на этот счет у меня для вас нет", - сказал Карпентер.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с Украинской православной церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).