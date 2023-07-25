25 июля, 20:07
Военная операция на Украине

США заявили, что открыты посредническим усилиям Ватикана по Украине

Детальных комментариев по поводу поездки Маттео Дзуппи американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер не дал

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Администрация США открыта для посреднических усилий Ватикана по Украине. С таким заявлением выступил во вторник на брифинге для журналистов постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, комментируя недавний визит посланника Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи в Вашингтон.

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"Когда дело касается посреднических усилий, мы открыты для всех усилий, направленных на преодоление некоторых этих совершенно трагических и жестоких обстоятельств <...>", - заверил американский дипломат. При этом он утверждал, что ответственность за возникновение таких обстоятельств несет Россия в связи с проведением на Украине специальной военной операции (СВО). Никаких детальных комментариев по поводу поездки Дзуппи Карпентер не дал.

Президент США Джо Байден принял Дзуппи в Белом доме 18 июля. Как заявила ранее служба печати Святого престола, визит в Вашингтон организован в контексте миссии по достижению мира на Украине и имеет своими целями обмен мнениями о текущей трагической ситуации и содействие гуманитарным инициативам, чтобы поддержать наиболее слабых, особенно детей. Ранее Дзуппи уже побывал в Киеве, а позже в Москве, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Позже он сообщил, что обсуждались вопросы гуманитарного характера. Затем Ватикан сообщил, что Дзуппи вскоре отправится с визитом в Китай.

Постпред США при ОБСЕ также фактически отказался комментировать ситуацию вокруг наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. "Ничего конкретного на этот счет у меня для вас нет", - сказал Карпентер.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с Украинской православной церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). 

Теги:
УкраинаВатиканСШАВоенная операция на Украине
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